Vanuit Duitsland aangezette toeter leidt naar gestolen Landrover in Veenendaal

VEENENDAAL - De Veenendaalse politie heeft met hulp van Duitse collega's een gestolen hagelnieuwe Landrover teruggevonden in een garagebox. Door op afstand de claxon te activeren was het een koud kunstje om de auto te vinden.

De politie Veenendaal kreeg vrijdagochtend een verzoek vanuit Limburg om naar een auto uit te kijken. De Landrover was in de nacht van donderdag op vrijdag in Keulen gestolen. De auto is van eind maart 2017 en heeft 220 kilometer (!) op de teller.

De locatie waar de dure auto moest zijn verstopt was ongeveer bekend. Toen vanuit Duitsland de toeter werd aangezet, werd al snel duidelijk dat de auto verstopt was in een garagebox aan de Gerard Terborchstraat.