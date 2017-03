Veenendaal wil haast maken met geld voor bestrijding kinderarmoede

VEENENDAAL - Een bedrag van bijna 337.000 euro als extraatje om armoede onder kinderen in Veenendaal te bestrijden. Dat klinkt leuk, maar hoe zorg je dat het geld goed besteed wordt? Geld dat bovendien in natura uitbetaald moet worden. ,,We laten het geld niet verloren gaan’’, aldus wethouder Arianne Hollander.

Gemeenten krijgen de komende jaren extra geld uit Den Haag om kinderarmoede te bestrijden. Zo ook in Veenendaal waar het college van B en W een plan heeft gemaakt dat aan onder andere de Jongerenraad wordt voorgelegd. Daarna kan de gemeenteraad het plan bekijken. Die kiest dan waar het geld naar toe gaat.

In februari hield de PvdA een debat over kinderarmoede. Daar werd onder andere de vrees uitgesproken dat het allemaal lang gaat duren en dat het geld voor 2017 weggegooid geld zou zijn. Dat heeft het college zich ook ter harte genomen, zegt Hollander. ,,We laten het geld niet lopen dit jaar. Er moeten snel inzetbare maatregelen dit jaar komen, en daarnaast maatregelen die wat meer tijd vragen."

Huiswerkbegeleiding

,,Het is niet zo dat je elk kind bij wijze van spreken een bedrag kan geven", aldus wethouder Nermina Kundic die in februari het kinderarmoededebat in Veenendaal bijwoonde namens de gemeente. Een van de zaken die wordt opgevoerd, is huiswerkbegeleiding. Kundic: ,,Nu gebeurt dat vaak op vrijwillige wijze, maar je kunt ook denken aan professionele huiswerkbegeleiding. Of we kunnen via het Jeugdcultuurfonds kinderen aan culturele activiteiten mee laten doen.’’