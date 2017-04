Veenendaals echtpaar hoeft nooit meer te verhuizen

De badkuip eruit en een inloopdouche er voor in de plaats. ,,Eén van de glazen wanden staat op een scharnier’’, legt Hans Heikamp (70) uit Veenendaal uit. ,,Je kunt hem draaien en dan kun je er met een kleine rolstoel de douche in.’’

In december vorig jaar hebben Hans Heikamp en zijn vrouw hun badkamer aan laten passen en de tuinpaden laten verbreden, met de 'blijverslening', die sinds een jaar bestaat en waarvan er pas twee in het hele land zijn verstrekt.

Met het oog op de toekomst

,,We hebben dit laten doen met het oog op de toekomst", zegt Margaret Heikamp (68), die versleten rugwervels heeft en net een nieuwe kunstheup heeft gekregen. ,,We willen graag in ons huis blijven wonen. We hebben fijne buren en wonen dichtbij het station en het winkelcentrum.’’

Hans en Margaret Heikamp uit Veenendaal hebben danzij de blijverslening een inloopdouche in de badkamer laten aanbrengen. De blijverslening wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en is voor zowel huurders als woningeigenaren. Het SVn is een stichting die fondsen voor gemeenten en voor woningcorporaties beheert voor allerlei leningen. SVn verstrekt de blijversleningen en betaalt de rekeningen van de aannemer voor het aanbrengen van bijvoorbeeld een traplift of een bad- en slaapkamer op de begane grond.

Stadspartij Doesburg

In Gelderland bieden Renkum, Wijchen Overbetuwe, Bronckhorst, Renkum en sinds kort ook Aalten de lening aan (Veenendaal ligt in de provincie Utrecht). In Doesburg wordt hierover op verzoek van de Stadspartij in het najaar een besluit over genomen.

Er zijn twee varianten: de persoonlijke lening van tussen de 2.500 en 10.000 euro en een hypothecaire lening van 10.000 tot 50.000 euro. In het laatste geval staat de koopwoning garant. Aan deze lening is geen leeftijdsgrens gekoppeld. Voor de persoonlijke lening komen alleen mensen beneden de 76 jaar in aanmerking, omdat de SVn zeker wil weten dat de lening wordt terugbetaald. De rente is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

,,Wij zijn met onze woningaanpassingen binnen de 16.000 euro gebleven die we hadden geleend’’, zegt Heikamp. ,,Er komen alleen nog extra beugels aan de trap."

Genieten