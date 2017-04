Veenendaalse Feyenoord-fan speelt alvast trompet op de Coolsingel

Voor zijn werk, hij is al bijna 27 jaar lid van het Rotterdams Philharmonisch orkest (daarmee speelde hij eerder al Hand in Hand Kameraden), komt hij vaak in Amsterdam. ,,Het is er anders. Amsterdam is van iedereen. Rotterdam is van de Rotterdammers. Dat is het verschil. De inwoners zijn een beetje rauw, maar met een groot hart.’’



De trompettist wil na zijn solo op de Coolsingel nog wel een keer iets doen. Hij noemt ‘er een slinger aan geven’ om mensen mee te krijgen in zijn ideeën. ,,Ik heb al een heel scenario in mijn hoofd. Dat ik op de middenstip van de Kuip heel weifelend begin met één trompet en dat iedereen mee gaat doen. En dat zo het ‘We are Rotterdam-gevoel’ zich verspreidt. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Het zou toch geweldig zijn als we dit op gang kunnen krijgen. Maar ik het zou fantastisch vinden om nog een video te maken. En die op 5 mei verspreiden. Een mooie gedachte voor de dag van de bevrijding.’’