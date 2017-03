Veenendaler moet 80 goudvissen weer uit Brouwersgracht vissen

Veenendaal wil haast maken met geld voor bestrijding kinderarmoede

7:20 VEENENDAAL - Een bedrag van bijna 337.000 euro als extraatje om armoede onder kinderen in Veenendaal te bestrijden. Dat klinkt leuk, maar hoe zorg je dat het geld goed besteed wordt? Geld dat bovendien in natura uitbetaald moet worden. ,,We laten het geld niet verloren gaan’’, aldus wethouder Arianne Hollander.