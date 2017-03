'Veenendalers steken illegaal vuurwerk af in eigen tuin'

Man vlucht bos in bij politiecontrole langs de A50 bij Epe

25 februari EPE - Drie mogelijke inbrekers uit Ede en Veenendaal in de leeftijd van 21, 24 en 27 jaar zijn vrijdag aangehouden nadat zij op de vlucht sloegen tijdens een politiecontrole langs de A50 bij Epe. Eén vluchtte het bos in, de twee medeverdachten raceten er met hun auto vandoor. Zowel de twee in de auto als de man die het bos invluchtte werd na een korte achtervolging gepakt.