Verkeerslicht valt naar beneden op kruispunt in Veenendaal

Jongeren in Veenendaal missen levendig centrum

25 april VEENENDAAL - Veenendaal in 2040. Hoe ziet de stad er dan uit? De politiek wil dat heel graag weten. Acht leerlingen van het Christelijk Lyceum Veenendaal weten in ieder geval wel wat ze nu missen, en wat er ook in 2040 zou moeten zijn. ,,Ik mis dat er 's avonds wat te doen is’’, zegt de jonge Veenendaalse Daphne Kroon (16).