Vermiste Hannah (16) uit Hengelo mogelijk in Veenendaal

Het meisje is maandag rond 12.00 uur met de trein vertrokken richting Deventer, de politie vermoedt dat zij daarna richting Veenendaal is gegaan. De politie maakt zich zorgen om haar. Waarom is niet duidelijk. Mogelijk was Hannah op weg naar een vriend.



Op het moment van de verdwijning droeg Hannah een spijkerbroek, zwart-roze Nike Air Max-schoenen en een zwart leren jack. Hannah heeft een tenger postuur en is 1.65 meter lang.



De politie hoopt dat mensen weten waar het meisje is of dat er personen zijn die haar hebben gezien. Als dat het geval is, vraagt de politie contact op te nemen via 112.