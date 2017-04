Verwijderen goudvissen uit Brouwersgracht uitgesteld

Politie ramt auto van inbrekers na twee achtervolgingen

15:21 VEENENDAAL - Een inbraak bij een bedrijf aan De Schutterij in Veenendaal mondde in de nacht van donderdag op vrijdag uit in twee achtervolgingen. Om de twee vluchtende inbrekers te pakken, ramde de politie uiteindelijk hun vluchtwagen.