Vijf jongens vast voor mogelijke overval, of was het een slechte grap?

Rond 20.30 uur vrijdagavond kreeg de politie de melding dat er in de straat 'gasten op een scooter reden met een masker voor en een vuurwapen in de hand'. Ze zouden een woning zijn binnengegaan.

Nepvuurwapen

Toen de agenten bij het huis arriveerden, kwamen net vier jongens naar buiten. Ze werden meteen aangehouden. Later werd nog een vijfde jongen opgepakt. In de woning werd een nepvuurwapen aangetroffen dat in beslag is genomen. De vijf jeugdige verdachten zaten vanmorgen nog steeds vast en werden verhoord.

Kermis

Op social media is te lezen dat het nepwapen mogelijk door de jongens op de kermis is gewonnen die momenteel in Veenendaal is. De politie onderzoekt dat later.