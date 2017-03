Vissen Veenendaal blijven nog eventjes zwemmen

VEENENDAAL - De goudvissen van de Veenendaalse Brouwersgracht blijven nog even zwemmen. De mensen die een jaar geleden de dieren uit hebben gezet, hebben nog geen datum gepland om ze op te vissen. Dat moet voor 9 april gebeuren in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De RVO had Hans van Manen, een van de initiatiefnemers, gesommeerd die goudvissen weer te verwijderen omdat die 'exotische' dieren volgens de wet niet uitgezet mogen worden in de natuur. Veel Veenendalers genieten juist van de 80 goudvissen en 200 goudwindes in de gracht en gaan er regelmatig kijken.

Onderzoek

Het college van B en W heeft dinsdag ook over de vissen gesproken. De gemeente wacht nog even af wat er met de goudwindes moet gebeuren. De RVO doet daar geen uitspraken over. ,,Maar de keuringsdienst van waren gaat onderzoeken of die in die gracht passen of kunnen blijven’’, aldus een woordvoerder van de gemeente. Het is ook handiger om vissen in één keer eruit te halen.

Oproep