Voetbalster (13) in elkaar geschopt door tegenstander

VEENENDAAL - Een 13-jarige speler van voetbalvereniging VRC Veenendaal is zaterdag opgepakt door de politie nadat hij een speelster van tegenstander De Valleivogels uit Scherpenzeel in elkaar had geschopt. Het meisje hield een paar flinke bulten en blauwe plekken over aan de mishandeling.

Jeugdsecretaris Bert van Voorthuizen die zaterdag als bestuurslid bij De Valleivogels aanwezig was, bevestigt het incident. Het incident gebeurde uit het niets, vertelt Van Voorthuizen. ,,Er was niets aan de hand. VRC stond met 5-0 voor. Ik begreep dat de speelster van ons die jongen van VRC een schouderduw had gegeven en daardoor vielen ze op de grond. Bij het opstaan trapte de jongen na. Maar nadat hij de rode kaart had gekregen, ging hij door met schoppen. Ze werd geschopt, terwijl ze nog op de grond lag. We wisten toen nog niet wat ze had. Daarom was er even paniek.’’

De Valleivogels belde de politie en waarschuwde de moeder van het meisje. De jongen werd aangehouden en in het politiebureau van Ede verhoord. Er is door de ouders van het meisje aangifte gedaan van mishandeling. ,,Het meisje was behoorlijk geschrokken’’, vertelt Van Voorthuizen. ,,Het is een heel rustig meisje. Die jongen was een paar koppen groter. Ze is bij ons onderzocht. Ze heeft een paar flinke bulten en blauwe plekken op haar benen, maar gelukkig niets ernstigs aan haar rug.’’

Belletje

De Scherpenzeelse vereniging heeft na het voorval contact gezocht met het bestuur van VRC. ,,We wilden niet dat de club het van een ander zou horen. VRC was wel blij met ons belletje. De scheidsrechter en de grensrechter van VRC hebben een getuigschrift ondertekend.’’

VRC zal pas later deze week eventuele maatregelen tegen het eigen lid nemen. ,,De afgelopen dagen was ik in het buitenland en hoorde het pas in de loop van zondag, toen ik weer thuis was’’, zegt voorzitter Gerrit Jan van de Weerthof. ,,We willen eerst weten wat er precies is gebeurd. Het is veel te voorbarig om het nu al over een schorsing te hebben. We spreken vanavond met trainer en leiders en morgenavond met de ouders. Daarna beslissen we over eventuele straf.’’