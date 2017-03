33 procent van de kiezers heeft al gestemd

Volgens het onderzoeksbureau duidt de tussenstand op een opkomst van meer dan 80 procent. Overal is het druk. Hier en daar staan zelfs lange wachtrijen en worden er extra stemhokjes geplaatst.



Amsterdam meldt dat om 13 uur al 25,1 procent van de stemgerechtigden in het stemhokje is geweest. Dat is 11 procent hoger dan vier jaar geleden. In Tilburg had om 13 uur al 28 procent van de kiezers gestemd, 4 procent meer dan vorige keer. In Rotterdam had even na 14 uur al 33 procent van de stemgerechtigden gestemd. Utrecht spant de kroon, daar hadden na de lunch al bijna 38 procent van de kiezer hun keuze gemaakt. Ook in Groningen ging al meer dan eenderde van de kiesgerechtigden naar de stembus. In Den Bosch stemde ook al 35,5 procent.