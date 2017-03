Activiste weg bij GroenLinks na Wilders-tweet: 'Dolksteek van mijn partij'

GroenLinks heeft 'via de media' kennis genomen van haar opzegging. ,,Ik weet niet of haar brief al binnen is bij onze ledenadministratie", laat een woordvoerder weten, die verder niet in wil gaan op de kwestie.



,,Wie gaat er mee 500 stenen op Wilders gooien? Vind ik wel een ‘ludieke actie", twitterde Dekker, die werkt als fractiemedewerker van GroenLinks in Hilversum. Dat was volgens haar een 'cynische' reactie op het bericht van een andere twitteraar, die voorstelde om als 'ludieke actie' stenen naar een moskee te gooien. PVV-leider Wilders ziet dat heel anders en liet weten aangifte te gaan doen.



In een verklaring op de website van GroenLinks Hilversum noemt de lokale afdeling de tweet 'onhandig'. ,,Maar helaas volledig uit zijn verband gerukt. De manier waarop in de sociale media hierover wordt gesproken, is niet goed en is voor iedereen belastend, zeker ook voor Anne Fleur."



Dekker noemt dat in haar brief aan de fractie een 'dolksteek' van haar partij. 'Wat je in zo’n situatie nodig hebt is dat je bondgenoten solidair met je staan. Die bondgenoten stonden dat gelukkig ook, maar kwamen niet uit de leiding mijn eigen partij voort.'



'Mijn democratische grondrecht op vrijheid van meningsuiting en ook mijn recht op bescherming wordt door GroenLinks door deze handelswijze geweld aangedaan', schrijft ze verder.