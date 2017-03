Al die lege stoelen, dat doet de PvdA'ers pijn

Over de hang naar bijltjesdag - de afdeling Enschede wil een stemming over de positie van partijvoorzitter Spekman - zegt Asscher: ,,Ik weet niet of we afscheid moeten nemen van personen. We hebben iedereen hard nodig.'' Dan beent hij weg naar de fractiekamer en vergist zich: het is een verdieping hoger.



Daar is het sowieso vertrekkende Kamerlid Angelien Eijsink. De verkiezingsnacht is haar aan te zien. ,,Verschrikkelijk'', zegt ze. ,,Je hoopt op vijftien zetels. Négen! Dan toch negen! Je kunt er allerlei theorieën op loslaten, maar het is wat het is. Ik ga nu naar de medewerkers.''