Amsterdam verwijdert pro-Erdogan materiaal uit stembureau

De gemeente Amsterdam heeft Turks campagnemateriaal verwijderd uit een stemlokaal gevestigd in een multicultureel centrum aan de Joubertstraat in Oost.



Het stembureau is aangekleed met Turkse vlaggen en er zouden mogelijk folders hangen van een religieuze beweging die wordt aangestuurd vanuit, en betaald door, de regering van president Erdogan, meldt het Parool.

,,Via Twitter hadden we gezien dat er campagnemateriaal hing in een stembureau. Een ambtenaar is er heengegaan en heeft de posters verwijderd'', bevestigt een gemeentewoordvoerder.

Het Amsterdamse VVD-raadslid Dilan Yesilgoz gaat woensdag opheldering vragen aan burgemeester Van der Laan over de Turkse moskee in Oost.

Ophef

,,Door alles wat er het afgelopen weekend is gebeurd, is het begrijpelijk dat er ophef is. Maar zonder die toestanden is alle aandacht overdreven'', nuanceert Rob Thijssen, voorzitter van het stembureau in de moskee.