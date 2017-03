Asscher: Het is mij niet gelukt verschil te maken

PvdA-leider Lodewijk Asscher heeft vanmiddag de hand in eigen boezem gestoken, tijdens de ledenraad van de PvdA in Utrecht. Hij erkende dat hij er niet in is geslaagd het vertrouwen terug te winnen van kiezers, maar hij is strijdbaar voor de toekomst.

,,Het doet mij pijn en verdriet dat ik er als lijsttrekker niet in ben geslaagd het vertrouwen in de PvdA te herstellen. Ik had natuurlijk gehoopt om verschil te kunnen maken. Dat is mij niet gelukt. Mijn vertrouwen in onze idealen echter ongebroken’’, zei Asscher tegenover zo’n 1000 partijgenoten.

Er zal wat moeten veranderen bij de partij, stelt de partijleider. Hij gelooft nog steeds in een brede volkspartij voor iedereen, in plaats van één groep tegenover een andere. ,,Maar de PvdA zal op een andere manier politiek moeten gaan bedrijven.’’

Spekman

Even daarvoor sprak een geëmotioneerde Hans Spekman, die gisteravond zijn vertrek aankondigde vanaf oktober. Hij doet een stap terug, omdat hij vreest dat discussie over zijn positie de eenheid binnen de partij bedreigt. Hij wil nog wel de reorganisatie leiden op het partijbureau en in Den Haag, waar veel medewerkers hun baan zullen verliezen. Omdat de PvdA zo klein is geworden, verliezen ze veel subsidie.

Spekman kon rekenen op een staande ovatie en veel knuffels van partijgenoten. Hij bleef strijdbaar en een warme pleitbezorger van de sociaaldemocratische waarden. ,,De verliezers van eergisteren zijn de winnaars van vandaag. Dat zie je aan GroenLinks, CDA en D66. Na vandaag begint de opstanding van de PvdA. Ik blijf daarvoor vechten.’’

PvdA-leden toonden zich bezorgd over de komende gemeenteraadsverkiezingen, volgend jaar. ,,Dit moet snel voorbij zijn,’’ zei een lid. Een ander vroeg om het vertrek van Asscher, vanwege ‘de afbraak in de sociale zekerheid’. Ook werd gevraagd om aftreden van het hele partijbestuur. ,,Je kunt niet het bestuur dat verantwoordelijk is, het veranderproces laten leiden. Er moet een interim-bestuur komen.’’