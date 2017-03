Asscher mag aanblijven als partijleider PvdA

Asscher: Het is mij niet gelukt verschil te maken

15:27 PvdA-leider Lodewijk Asscher heeft vanmiddag de hand in eigen boezem gestoken, tijdens de ledenraad van de PvdA in Utrecht. Hij erkende dat hij er niet in is geslaagd het vertrouwen terug te winnen van kiezers, maar hij is strijdbaar voor de toekomst.