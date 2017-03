Asscher: Sociaaldemocratie komt terug

,,Beste mensen, vrienden, partijgenoten. Het is een bittere avond voor PvdA. Deze uitslag is teleurstellend. De kiezer heeft de stem aan een andere partij gegeven. Die uitslag hebben we te respecteren, dat hoort bij de democratie.’’ Met deze woorden begon Asscher zijn toespraak voor zijn achterban.



Allereerst feliciteerde Asscher de winnende partijen. ,,En ik wil voor Groen Links feliciteren. De partij die ideologisch dichtbij ons ligt. Het is knap wat Jesse klaver gepresteerd heeft.’’ Asscher stelde dat zijn partij Nederland samen met de VVD op een ‘fatsoenlijke en rechtvaardige manier uit de crisis heeft geleid’.



,,We zijn er echter niet in geslaagd om met onze resultaten van dit kabinet en onze plannen voor de komende jaren de kiezer te overtuigen’’, riep Asscher. ,,Onze idealen zijn niet gebroken. Die worden met miljoenen Nederlanders gedeeld. Dat maakt ons werk de komende jaren de moeite waard.’’