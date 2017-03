‘Baudet is een dandy, een beetje zoals Fortuyn'

Forum voor Democratie is begonnen als denktank en vergaarde snel een actieve achterban tijdens de discussie over het Oekraïne-referendum. In september 2016 ontstond daar een politieke partij uit. Het doel: het democratisch systeem van binnenuit veranderen.



Opiniepeiler Maurice de Hond is totaal niet verbaasd over het succes van Baudet. ,,Ik heb hem al sinds begin dit jaar op één Kamerzetel gepeild en de steun nam de afgelopen tijd alleen maar toe. Meer dan 10 procent van de PVV-aanhangers zag Forum voor Democratie als alternatief. Want de rechtse intellectueel is niet meer zo enthousiast over Wilders na geintjes als die bewerkte foto van Pechtold.” Wilders plaatste begin vorige maand op Twitter een gefingeerde foto van de D66-leider tussen ‘Hamas-terroristen’.