Belangrijke cijfers

Nederland staat er financieel weer goed voor. Het Centraal Planbureau (CPB) presenteerde vrijdag mooie cijfers. Als het nieuwe kabinet niets doet, houdt het aan het einde van zijn zittingsperiode 11 miljard euro per jaar over. Goed nieuws dus voor de partijen die komende week gaan onderhandelen over een nieuw regeerakkoord: er kan weer worden gebouwd. Het is echter te hopen dat de heren het hele rapport van het CPB gelezen hebben.



Het nieuwe kabinet heeft geld over om te investeren in verpleeghuizen. Om werknemers die net buiten allerlei regelingen vallen en moeite hebben met rondkomen belastingverlaging te gunnen. Maar het wensenlijstje van de vier partijen die nu aan tafel gaan, is veel langer dan dat. De een wil herinvoering van de basisbeurs; de ander wil meer geld voor defensie; een derde wil investeren in een beter milieu. Stuk voor stuk belangrijke onderwerpen.



Het gevaar is echter dat om een coalitie te kunnen smeden de volledige financiële ruimte van 11 miljard euro wordt opgemaakt. Verschillen tussen partijen worden maar al te vaak afgekocht met geld, leert de praktijk. Als jij dit krijgt, wil ik dat. Maar het CPB waarschuwt terecht dat niet te doen.