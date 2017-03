'Broeders en zusters, stem!'

Het is de tweede kerk die de politicus deze zondag in Rotterdam aandoet. 's Ochtends was hij al te gast bij de zustergemeente van zijn eigen kerk in Amsterdam, Victory Outreach. Op eerdere zondagen was hij bij andere migrantenkerken in Almere en Amsterdam. ,,Ik kom daar door mijn achtergrond vaker, óók buiten verkiezingstijd. Ik merk dat de politiek er minder leeft. Ik probeer het bespreekbaar te maken op een manier die dicht bij hen ligt."



Na ruim een uur is de preek van Dissels ten einde. Beneden wachten snoep voor de kinderen en roti. Daar heeft Ceder het hart van Altha al gestolen. ,,Er zijn te weinig christenen in de politiek." Toch zal Altha woensdag niet op hem stemmen, bekent ze. ,,Ik ben Surinamer, zonder Nederlands paspoort. Ik mag hier niet stemmen."