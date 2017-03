Buitenland over verkiezingen: 'Nederland niet langer fatsoenlijk en saai'

Tolerantie

De Amerikanen vragen zich af waar de befaamde Nederlandse tolerantie is gebleven. Of in de woorden van buitenlandexpert Afshin Molavi van de John Hopkins Universiteit in Washington: ,,Is Nederland de weg kwijt?’



The New York Times vroeg Nederlandse lezers hun ervaringen met immigratie te delen. De krant publiceerde een artikel van publicist en hoogleraar in New York Ian Buruma, onder de kop: ,,Hoe de Nederlanders stopten met fatsoenlijk en saai zijn.”