Buitenlandse vrienden Wilders zijn teleurgesteld

Fox News, een andere favoriet van Donald Trump, had dinsdag nog hoge verwachtingen van ‘de Nederlandse Trump’, maar zegt nu dat hij dit jaar als eerste heeft ‘gefaald’ bij de lakmoesproef waar de Europese populisten voor staan. De hoop van Fox is nu gevestigd op Marine Le Pen en de Duitse geestverwanten van AfD. ‘Rutte is nog niet klaar met mij’, citeert Fox News nog wel Geert Wilders.



Russia Today (RT), het propagandakanaal van Vladimir Poetin dat Geert Wilders regelmatig uitnodigde en zendtijd gaf, citeert een uitspraak van de PVV-leider: 'Het is niet de overwinning geworden waarop we hadden gehoopt'. Wilders belooft RT dat hij stevige oppositie zal voeren.



Nigel Farage, wat betreft de ‘strijd tegen Brussel’ een voorbeeld van Geert Wilders en ook de man die veel Britten succesvol naar een stem voor een Brexit leidde, reageerde nog niet op het verlies van zijn geestverwant Wilders. Farage heeft het op Twitter liever over zijn gesprekken met Marine Le Pen die volgens hem 'de vruchten van de Brexit’ zal proeven. Le Pen zelf zwijgt vooralsnog over Wilders.