Buma: Broederliefde? Die ken ik niet

Zo krijgt de lijsttrekker onder andere enkele pittige stellingen voor de kiezen. Kiest de CDA'er voor wortels of komkommers? Zou hij liever 1,35 meter kort zijn of 2,35 lang? En kiest hij voor Broederliefde of Rotterdam Airlines? ,,Beide ken ik niet. Ligt dat aan mij? De eerste dan, Broederliefde.''

Haatzaaien

De partijleider spreekt ook over meer serieuze onderwerpen als bedreigingen en haatzaaien. ,,Zo onnodig. Van haatzaaien vind ik dat dat harder aangepakt moet worden. En wat ik graag ook strafbaar gesteld zou willen hebben is het verheerlijken van geweld. Ik vind het heel raar dat dat niet strafbaar is in Nederland. Terwijl we in een wereld leven waar risico's zijn.''