Buma en Zijlstra: Regeren met Wilders onmogelijk

Schippers heeft Wilders uitgenodigd om te praten over een mogelijke verzoeningspoging met VVD en CDA. ,,Schippers vroeg of we kunnen werken aan herstel van vertrouwen. Ik heb gezegd dat ik dat wil", aldus de PVV-leider, maar CDA en VVD hebben daar geen trek in en hebben de deur voor samenwerking definitief dichtgegooid.



Buma zegt dat zijn ervaringen in Rutte I, dat ten val kwam toen gedoogpartner PVV in 2012 zijn steun introk, duidelijk hebben gemaakt dat regeren met de PVV niet werkt. ,,Hij heeft de afgelopen vier jaar niets gedaan om verschillen te overbruggen, hij heeft ze eerder groter gemaakt'', aldus Buma over Wilders. ,,Ik ben altijd bereid tot een gesprek, maar als hij nu opeens zielig in een hoekje gaat zitten om te zeggen wat er nu weer met hem gebeurt, dan is hij echt vier jaar te laat.''