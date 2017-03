Buma over de knie om Wat lief-grapje Pechtold

Daarmee verwees Pechtold naar een van de laatste debatten van Buma's voorganger Jan Peter Balkenende toen die tijdens het lijsttrekkersdebat van RTL in 2010 tegen presentatrice Mariëlle Tweebeeke verzuchtte: 'u kijkt zo lief'. Balkenende verloor die verkiezingen dik.



Twitter stroomde over met grappen over het optreden van Buma. ,,Buma is de minst grappige man op aarde,'' tweette Wester van Gaal. ,,Het moment van de avond. Einde verhaal voor Buma", aldus Marc den Blanken.



Pechtold verwijt het CDA dat Buma ,,niet van de bank af wilde komen'', vindt D66-leider Alexander Pechtold. Buma is juist trots dat hij ,,niet bij Rutte op schoot heeft gezeten in het Torentje'', zo pareerde hij Pechtolds verwijt tijdens het slotdebat van de NOS.