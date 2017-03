Buma toont geen liefde voor GroenLinks

Het overleg tussen Buma en Schippers duurde ongeveer een uur. Na afloop wilde Buma, die werd onthaald door schoolkinderen die het Wilhelmus zongen, niks kwijt over mogelijke coalities. ,,We hebben echt de inhoudelijke agenda besproken. Het is aan de verkenner om vervolgens te kijken met welke partijen onderhandelingen moeten worden gestart.''



Volgens Buma maakt de bevolking zich het meeste zorgen over immigratie, de arbeidsmarkt en inkomens. ,,Dit zijn de grote vragen van Nederland", zei hij. ,,De politiek, wil het het vertrouwen terugkrijgen, zal antwoord moeten geven op die zorgen. Dat is mijn inbreng richting de verkenner.''



Buma benoemde nergens het belang van klimaat en milieu voor een komende coalitie, terwijl dat een van de speerpunten voor Jesse Klaver is. Uit niets van de woorden van Buma was liefde voor GroenLinks te bespeuren. Of daar iets uit op te maken valt wat betreft de veelgenoemde samenwerking tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks is onduidelijk.