Buma wil af van EU-verdrag met Turkije

Rivalen eisen klare wijn Rutte over wietteelt

11 maart VVD-lijsttrekker Mark Rutte moet kiezen of hij voor of tegen het legaliseren van wietteelt is. Dat vinden de lijsttrekkers van CDA, D66, SP en PvdA, die vandaag ,,duidelijkheid'' eisten van Rutte tijdens het lijsttrekkersdebat dat door Limburgse en Brabantse regionale omroepen is georganiseerd.