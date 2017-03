'CDA doet onvoldoende tegen het schrijnende onrecht in Palestina'

,,Met dit halfslachtige gedoogbeleid van Israëls bezetting en kolonisatie kan en wil ik mij niet langer verzoenen. Ik heb daarom besloten om bij de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen niet op het CDA te stemmen", aldus Van Agt in een persoonlijke noot bij The Rights Forum. ,,Mijn stem gaat in de toekomst alleen nog naar partijen die zich niet alleen in woord, maar ook in daad tegen de Israëlische bezetting en het schrijnende onrecht in Palestina keren."