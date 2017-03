CDA voorzichtig tevreden met zetelwinst

Het is partijleider Sybrand Buma die de achterban er uiteindelijk van doordringt dat deze score ‘een grote overwinning’ in dit versnipperde politieke landschap is. Er had meer in gezeten als de Turkije-rel niet door de campagne was heen gefietst, stelt Buma. ,,Die heeft forse invloed gehad op de uitslag. Maar het is geen reden voor ons om over de uitslag te somberen. Dit is de realiteit waarmee je te maken hebt.”