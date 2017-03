D66 boekt historische overwinning, maar het blijft spannend

De diesel van Alexander Pechtold is op stoom, afgaande op de eerste exit poll waarin D66 19 zetels scoort. De 51-jarige oud-veilingmeester draait al meer dan 20 jaar mee in de politiek, maar blijkt nog niet over zijn uiterste houdbaarheidsdatum heen.

D66-campagneleider Sjoerd Sjoerdsma is dolgelukkig: ,,Dit is de op een na beste uitslag ooit. Ik denk dat vanavond hier het dak eraf gaat", zegt hij op de uitslagenavond in de Scheveningse strandtent Doen. D66-Kamerlid en hoogste vrouw op de lijst Pia Dijkstra: ,,Dit is historisch. Voor ons zou het een geweldige uitslag zijn."

Pechtolds debuut als lijsttrekker in 2006 was rampzalig. D66 zakte naar drie zetels. Vier jaar later pakte hij er tien en in 2012 liep de teller op tot twaalf. Nu lijkt hij met negentien zetels te behoren tot de gevestigde orde. De oud-burgemeester van Wageningen hoopte na acht verkiezingsoverwinningen op Premier Pechtold, maar die eer gaat aan hem voorbij.