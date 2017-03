De das van Sybrand Buma zegt: Kill

Ik weet niet hoe u erin zit; maar als het land roept, dan kom je. Van Haersma Buma ziet de formatie van een nieuw kabinet kennelijk niet als iets heel dringends. Vandaag kwam hij met zijn secondant Pieter Heerma ff kijken hoe de tafelschikking is, daarna stapte hij vlug op het vliegtuig om met Europese vrienden te tafelen.



Klaver, Rutte, Pechtold, mevrouw de informateur Schippers en de Nederlandse ambtenarij, ze moeten maar een dagje wachten. Vrijdagmorgen mogen ze weer met hem aanschuiven. Tenzij moeder de vrouw Van Haersma Buma wil dat-ie eerst nog de weekendboodschappen doet. Dan wordt het nog iets later. Ik waarschuw de dames en heren maar even.



Weet u hoe belangrijk Sybrand Buma de onderhandelingen over dit vierpartijenkabinet van VVD-CDA-D66 en GroenLinks vindt?



Niet zo heel erg.

Quote ‘Aber Sybrand, du Teu­fels­kunst­ler, toll’, hoopt hij dat 'die Angela' zal opmerken en hij zal glunderen, 'der Sybrand'.

Ik weet toevallig, omdat ik er wel eens bij ben geweest, wat zo’n bijeenkomst op Malta inhoudt. HELEMAAL NIKS. Hebt u dat? Nada, niets. Het is een congres van christendemocratische politici uit Europa, waar iedereen vooral mooi op de foto wil met Angela Merkel. En waar Buma net een plaatsje mag opschuiven in de pikorde, omdat hij zomaar een verkiezingsoverwinning in die Nederlanden heeft geboekt. ‘Aber Sybrand, du Teufelskunstler, toll’, hoopt hij dat 'die Angela' zal opmerken en hij zal glunderen, 'der Sybrand'.

En dan gaat het al aan tafel. Daar op Malta.

Ik heb toch maar even opgezocht wie daar verder komen, bij dit congres. Op de eigen site van de Europese Volkspartij (EVP) melden ze de belangrijkste dinergasten. Ik citeer : ‘V. (Valdis) Dombrovskis, J.C. (Jean-Claude) Juncker, J. (Johannes) Hahn, J.T. (Jyrki) Katainen, C.M.F. (Carlos) Moedas, Ch. (Christos) Stylianides, D. (Dimitris) Avramopoulos e.a.’ Dat betekent dat die frau Merkel er niet is. En Ea, dat moet dan Sybrand Van Haersma Buma zelf zijn. Zo belangrijk is-ie dan ook weer wel.

Enfin, we wisten het al wel een beetje toen we Buma tijdens de verkiezingsdebatten hoorden vertellen dat hij nevernooitniet zijn CDA zou uitleveren aan de linkspraters van de Jessias; we konden het zelf ook wel bedenken toen we voor 15 maart de partijprogramma’s objectief naast elkaar legden. Grote problemen over nivellering, het vluchtelingenbeleid, de groene agenda. En de boeren. En we konden het al aanvoelen toen we voor het eerst keken naar de verkiezingsuitslag. Ze zijn dan wel beiden winnaars, Klaver en Buma, maar er is meer dat hen scheidt dan hen bindt.

Toch kwamen er gesprekken, moest Schippers met de vier mannen aan tafel concluderen dat deze combinatie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks de eerst uitverkorene moest zijn. Beloofde iedereen zijn stinkende best te doen om dit te laten slagen. Omdat het anders geen zin heeft om aan zo’n exercitie te beginnen. En toen meldde Buma dus tussen neus en lippen dat-ie nog wel een agendadingetje te doen had. Dat hij als ea moest aanzitten in Malta.



U denkt misschien, maak er niet zo'n heisa over. Laat die man even. Maar de ervaring leert juist dat het de kleine dingetjes zijn die zo’n formatie doen slagen of mislukken. Het gaat om gebaren, gestes. Je moet de hond even aaien voor hij zijn kunstje doet. Dat weten we allemaal. En hem ook bijvoorbeeld niet onverwacht van achteren benaderen. Want daar schrikt-ie van.



In dat verband, kijk ook maar even met me naar deze foto, die donderdagmorgen werd gemaakt toen alle onderhandelaars aan Schippers tafel aanschoven. Ziet-u wat er gedragen wordt: blauwe pakken.

Volledig scherm (VLNR) Halbe Zijlstra (VVD), Premier Mark Rutte, Jesse Klaver (Groenlinks), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), informateur Edith Schippers, Pieter Heerma (CDA), Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Wouter Koolmees (D66) tijdens het eerste gesprek met informateur Edith Schippers © ANP

Maar nu de stropdassen. Die zijn belangrijk. Want de stropdas is, zoals mijn collega Jan Hoedeman graag mag opmerken, de onderhandelingstoken bij uitstek.



Ik citeer Hoedeman: ‘Toen Rutte tijdens de formatie met GroenLinks in 2010 ineens een stropdas voor had, was duidelijk: hij laat het klappen en staat zo de pers te woord. Toen Wilders op zaterdagochtend 22 april op het Catshuis na zeven weken onderhandelen ineens een stropdas voor had, en in pak gestoken was, vloekten Rutte, Verhagen en Buma: die moesten pakken laten aanrukken en stropdassen voor de persco voor het gevallen kabinet.’

De stropdas dus: het onderhandelingswapen bij uitstek. Kijk nu weer naar de foto. Wat dragen Rutte, Klaver en Pechtold voor stropdassen: beschaafd blauw, dat staat voor: peace of mind, rust, benaderbaarheid. Wat draagt Buma? Wat heeft Buma zijn secondant Pieter Heerma vanmorgen als kledingvoorschrift ge-sms't? ‘We dragen vandaag agressief rood. We gaan voor de kill.’



Ik heb niet meer nodig, hoor. Ik wacht rustig op het eindverslag van Edith Schippers, ergens over anderhalve week. ,,We zijn er niet uitgekomen. Volgende ronde. We gaan de ChristenUnie erbij vragen.''



Let op de stropdas die Buma dan draagt.