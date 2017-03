De Klavertjes delen een intense zoen op verkiezingsafterparty

Klaver nodigde zijn steun en toeverlaat uit op het podium, waar het echtpaar onder luid gejoel en gefluit een zoen deelde. De lijsttrekker zei dat hij haar 'alles verschuldigd' was. ,,Lieve Jolein, al die keren dat ik weg was, het spijt me vreselijk maar ik hoop dat het resultaat je bevalt."



De zoen maakte op sociale media veel los. ,,OH IK BEN EEN BEETJE VERLIEFD OP JESSE KLAVER", gaf een twittergebruiker toe. Anderen bleven wat nuchterder. ,,Campagneleider tegen Jesse Klaver: De stemmen zijn binnen. Nu mag je je vrouw aan die bakvissen laten zien. Boks!!", zei dichter en auteur Nico Dijkshoorn gekscherend.



Kleuterschool

Klaver hield Jolein en zijn kinderen tijdens zijn campagne grotendeels buiten beeld. De twee ontmoetten elkaar voor het eerst op de kleuterschool, vertelde hij aan deze krant. ,,Ik kende Jolein nog van de kleuterschool waar ik met haar en haar tweelingzus speelde. Twintig jaar later zagen we elkaar voor het eerst weer op het station in Roosendaal. We hebben gelachen omdat we vroeger speelkameraadjes waren en hebben gegevens uitgewisseld. Later vertelde ze me dat ze mij een ongelooflijke zak vond omdat ik mijn visitekaartje gaf.'' Het stel gaf elkaar het jawoord op 3 mei 2013.