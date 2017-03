De man die Henk Krol met Pim Fortuyn verbindt

Quote Als u net als Chris Thünessen tegen de ver­huur­ders­hef­fing bent, dan weet u waar u moet zijn. Bij Henk Krol Chris Thünessen. Dat is de naam die u deze column even moet onthouden. We gaan even niet lollig doen vandaag. Chris Thünessen. Bloedserieus ben ik. Chris Thünessen was de man die veel geld stopte in Leefbaar Nederland, toen Pim Fortuyn daarvoor in de Kamer probeerde te komen. Chris Thünessen was de man die veel geld stopte in de LPF, toen Pim daarvoor in de Kamer wilde komen. De LPF kreeg 26 zetels en kwam uiteindelijk in het kabinet terecht. Chris Thünessen was de man die veel geld stopte in Trots op Nederland, waarvoor Rita Verdonk in 2007 in de Kamer zat. Chris Thünessen was de man die de Daimler van Pim Fortuyn kocht toen die vacant kwam. Chris Thünessen was de man die Pims woonhuis, het Pallazzo die Pietro in Rotterdam kocht, toen dat vacant kwam, voor zo’n 7 ton en hij verspijkerde er nog wat aan.

Chris Thünessen, hebt u dat? Wie is Chris Thünessen? Zomaar een hele rijke huisjesmelker, vastgoedondernemer zegt hij zelf, uit Den Haag. Hij bezit iets van 335 miljoen. Zijn naam dook gisteren dus weer op, als mega-financier van 50Plus, de partij waarmee Henk Krol in 2012 in de Kamer kwam en die nu op een kleine 10 zetels in de peilingen staat. Hij stopte er de afgelopen jaren 350.000 euro is. Dat is weinig voor Chris Thünessen, maar heel wat geld voor zo’n kleine partij als 50Plus hoor. Ik checkte het even in hun jaarrekening: De hele begroting van 50Plus in 2014 was 450.000 euro groot. In dat jaar gaf Chris Thünessen 25.000 euro. In 2015 stopte hij 100.000 euro in 50Plus, in 2016 nog eens 100.000 euro en begin dit jaar dokte hij nog even 150.000 euro. Hebt u de verhoudingen?

Wat wil Chris Thünessen? Luister, zegt hij zelf als we ‘m bellen: ‘Ik ben nu 43 jaar ondernemer. Als je verdient in dit land, moet je iets terugdoen voor de wereld. Dat vind ik, maar zo zijn de meeste mensen niet. Ze durven niks extra’s te doen.” Wat een generositeit. En consistent. Want in 2014, zei hij ook al tegen het NRC: ‘ik wil als ondernemer soms wat doen voor de politiek’.

Hoe komt hij bij 50Plus terecht? Wil je dan ook weten. We bellen Jan Nagel, voorzitter van de partij. Die zegt, ‘Ach, Chris Thünessen heeft altijd de hobby gehad om partijen te steunen waar hij wat in ziet.’

Haha, Jan Nagel, kan het weten. Jan Nagel is namelijk zelf de schakel tussen ongeveer alle partijen waar Chris Thünessen sinds begin deze eeuw geld in heeft gestoken. Hij was voorzitter van Leefbaar Nederland en hij is nu voorzitter van 50Plus. Kent hij Chris Thünessen goed? Vragen we Jan Nagel. ‘We ontmoeten elkaar incidenteel’, doet de Raspoetin van Hilversum afhoudend. Ammehoelah Jan Nagel, zoals ik ook mijn vrouw incidenteel ontmoet soms.

Wat wil Chris Thünessen, nogmaals? Ik ging zelf maar even zoeken. In NRC zei hij dus eerder dat hij een groot tegenstander van de verhuurdersheffing is. Het zal ons allemaal ontgaan. Maar huisjesmelkers als Chris Thünessen hebben last van zoiets. Die heffing is een belasting op het aantal sociale huurwoningen dat je hebt en verhuurd. Zoeken we even in het partijprogramma van 50Plus: en kijk dan naar punt 17:

17. Woningcorporaties en huren

• 50PLUS is tegen de verhuurdersheffing/huurbelasting.

• Jaarlijkse huurverhoging beperken.

• Kleine en betrokken woningcorporaties hebben onze voorkeur.

• Corporaties hebben de opdracht de kosten voor de huurder te minimaliseren.

• Nationaal programma om tekort aan betaalbare huurwoningen weg te werken.

Als we dat gevonden hebben bellen we Chris Thünessen zelf en krijgen ‘m zowaar te pakken. Jammer dat zijn giften openbaar moeten zijn, zegt hij. Maar echt erg is het ook niet. Ja, hij is tegen de verhuurdersheffing, geeft hij volmondig toe. Maar weten we dan niet dat ‘het schrappen van die regeling gunstig is voor de bevolking, dus een maatschappelijk doel dient. Ik hoop dat als Nagel in de regering komt, hij daar wat kan betekenen.’

Hebt u m?

Ik zeg tegen Chris Thünessen, vastgoedondernemer uit Den Haag: goed gedaan.

Ik zeg tegen alle kiezers van Nederland: eeh, als u net als Chris Thünessen tegen de verhuurdersheffing bent, dan weet u waar u moet zijn. Bij Henk Krol. En bij Jan Nagel natuurlijk, die waarschijnlijk als we hem vragen of hij Henk Krol kent, ook zal zeggen: ‘Krol? We ontmoeten elkaar incidenteel.’