De misrekening van Mark Rutte

Binnen de VVD klinkt inmiddels gemor over een taxatiefout van het campagneteam. De concurrentie verbaast zich eveneens. Een Haagse spindoctor: ,,De VVD is alle risico’s uit de weg gegaan, uit angst fouten te maken. Maar je moet kiezers ook laten zien waarom je hun stem verdient. Dat red je niet met een paar spotjes en zeker niet door weg te blijven bij een debat.”



Intussen blaken Buma en Pechtold van het zelfvertrouwen. Hoewel de kloof met de VVD nog zeker niet is overbrugd, roepen zij van de daken dat ze premier worden, in de hoop dat de gedachte aan minister-president Buma of premier Pechtold zich nestelt in het kiezersbrein. Iedere positieve peiling wordt intussen gretig via social media gedeeld door een legertje partijfunctionarissen, veelal voorzien van de hashtag #momentum. Polls die minder goed uitkomen worden simpelweg genegeerd.



Zo wordt zorgvuldig een winnaarsimago geboetseerd. Want daar gaat het om. Wie de wind in de rug heeft, kan op verkiezingsdag de beslissende jump maken. Het CDA wijst daarbij steeds naar 2002. De partij van Jan-Peter Balkenende werd in de peilingen ingeschat op een zetel of 30, maar sleepte er uiteindelijk 43 in de wacht. Of neem, recenter, de verkiezingen van 2012, toen de VVD in de slotfase vijf zetels meer kreeg dan de slotpeiling had aangegeven en de PvdA versloeg.



De afloop laat zich ditmaal moeilijk raden, stelt communicatieadviseur en lobbyist Bart Visser van Smart and Able. ,,Het is ongelooflijk spannend, maar dat komt vooral doordat er vier partijen nog zo dicht bij elkaar zitten, niet door de campagne zelf. Niemand maakt echt grote blunders.”