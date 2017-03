Debutantenbal in de Kamer

De vier grote steden zijn in de Kamerbankjes oververtegenwoordigd en het aantal vrouwen dat vandaag wordt geïnstalleerd, was in vijftien jaar niet zo laag.

Het is net geen nieuw record, maar zelden zaten er zó veel nieuwelingen in de Kamer. Bijna de helft van de Kamerzetels kent vanaf vandaag een nieuwe eigenaar. Maar liefst 58 leden bekleedden nooit eerder 's lands hoogste ambt, in 2012 waren dat er nog 42.

Slechts 27 parlementariërs hebben meer dan zeven jaar Kamerervaring op hun cv staan. Het zijn vooral de volhouders Kees van der Staaij (SGP), Khadija Arib (PvdA) en Geert Wilders (PVV) die met ruim achttien dienstjaren het gemiddelde opkrikken, tot net boven de vier jaar.

Ondanks aanhoudende zorg over de (te) hoge omloopsnelheid van Kamerleden heeft de vernieuwingsdrift opnieuw toegeslagen. Toegegeven, de kiezer hielp een handje mee door regeringspartijen VVD en - vooral - PvdA een pak op de broek te geven. Deze partijen laten samen 54 leden gaan. Ook de SP, waar 7 van de 14 fractieleden nieuw zijn, schudt de boel flink op. Partijen zijn er nauwelijks in geslaagd om een afspiegeling van de bevolking af te vaardigen. Zo bezetten inwoners van de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht maar liefst vier op de tien Kamerbankjes, terwijl hier slechts 13,7 procent van de bevolking woont. De Randstadprovincies zijn sowieso oververtegenwoordigd. Flevoland houdt nog maar één eigen Kamerlid over, Drenthe en Zeeland moeten het met twee doen. Alleen de VVD is er met haar 33 zetels in geslaagd alle provincies te bedienen. Bij het CDA ontbreekt alleen een Kamerlid uit Flevoland. GroenLinks is van de grotere partijen juist het meest op het westen gericht. Twaalf van de veertien leden komen uit de Randstad, van wie zes uit Amsterdam.

Vrouwen

Ook met het aantal vrouwelijke Kamerleden blijft het behelpen: iets meer dan een derde is vrouw, waarmee de Kamer terug is op het niveau van 2002. Drie fracties, SGP, Denk en Forum voor Democratie, bestaan zelfs uitsluitend uit mannen. Alleen de fracties van GroenLinks en PvdA tellen meer vrouwen dan mannen. De trend dat er op het Binnenhof bijna uitsluitend hogeropgeleiden rondlopen, zet door. Slechts vijf Kamerleden zijn middelbaar opgeleid, tegenover 40 procent van de Nederlandse bevolking. Twaalf parlementariërs hebben bovendien een doctorstitel voor hun naam staan. Ter vergelijking: nog geen 7 op de 1.000 Nederlanders is aan een universiteit gepromoveerd. Voor de nieuwe aanwas vissen partijen, de PVV voorop, vooral uit de vijver met (beroeps)politici: dertien nieuwkomers maakten tot voor kort deel uit van een gemeenteraad, zes zaten in de Provinciale Staten, vier zijn afkomstig uit de Eerste Kamer, één zat in het Europees parlement en zes debutanten waren hiervoor wethouder. Ook fractiemedewerkers en politieke assistenten maken de overstap van de achter- naar de voorgrond.

Opvallend is de wederopstanding van de vakbond. In 2012 was FNV Bouw-voorzitter John Kerstens de enige vakbondsman die in een blauwe zetel mocht plaatsnemen. Vandaag worden maar liefst vijf oud-FNV'ers beëdigd: Dennis Wiersma (VVD), Gijs van Dijk (PvdA), Corrie van Brenk (50Plus) en de SP'ers Lilian Marijnissen en Cem Lacin.