DENK houdt media buiten deur tijdens uitslagenavond

Video Het debat tussen Rutte en Wilders in 7 minuten

21:54 Het ging hard tegen hard in het EenVandaag-debat tussen Rutte en Wilders vanavond. ,,Er is een verschil tussen vanaf de bank twitteren of een land besturen”, sneerde Rutte en Wilders sprak schande van de staat van de zorg onder Rutte II. Kijk hier het debat terug in zeven minuten.