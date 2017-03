Denk wil niet in Commissie Stiekem

De partij is tegen de commissie. ,,Wat de burger niet mag weten, dat hoeven wij ook niet te weten. Wij zijn voor transparante en open politiek", aldus Tunahan Kuzu in een verklaring. Hij wijst erop eerder een motie te hebben ingediend om de Commissie Stiekem af te schaffen. In de commissie mogen naast de leiders van de vijf grootste partijen ook twee lijsttrekkers van kleinere fracties deelnemen. Denk mocht eerder - als afsplitsing van de PvdA - niet deelnemen, maar nu de partij drie zetels heeft gekregen in de verkiezingen behoort dat plots wél tot de mogelijkheden.

Lekken

De Commissie Stiekem was eerder onderwerp van een groot onderzoek nadat er in 2014 geheime informatie uit werd gelekt naar de media. Uit de gelekte informatie moest blijken dat minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken de Kamer in vertrouwelijkheid had bijgepraat over 1,8 miljoen telefoontjes die onze eigen inlichtingendiensten hadden verzameld. Diezelfde Kamer zei later dat Plasterk dit niet duidelijk had gezegd en dat het parlement onvolledig geïnformeerd was.