Diana Matroos: Ik heb geen enkele lijsttrekker oneerlijk behandeld

Matroos kreeg een stortvloed van kritiek over zich heen toen Lodewijk Asscher (PvdA) niet de kans kreeg om een vraag te beantwoorden zonder telkens door haar te worden onderbroken. Hetzelfde lot was Jesse Klaver (GroenLinks), Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) en Emile Roemer (SP) beschoren. Het publiek in de zaal ergerde zich daar blijkbaar ook aan, want Henk Krol (50Plus) kreeg luid applaus toen hij Matroos op haar nummer zette. Na het daaropvolgende reclameblok interviewde Matroos Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Mark Rutte (VVD) op een veel rustiger en zakelijker manier.

Onderbreken

Dat had alles te maken met de wisselwerking met deze drie lijsttrekkers, zegt de presentatrice. ,,Zij gaven duidelijke en bondige antwoorden. Daardoor kon ik meteen door naar de volgende vraag." Dat was volgens haar niet het geval bij Asscher en de andere lijsttrekkers die ze voor het reclameblok ondervroeg. ,,Wie geen antwoord gaf op de vraag, onderbrak ik. Dat was heel duidelijk ons vertrekpunt bij het debat. Het is gewoon wie je tegenover je hebt. Van politici op dit niveau, die de hele dag niets anders doen dan debaten, mag je verwachten dat ze zich staande houden in een vragenvuur. De toon daarvan verschilt per lijsttrekker vanwege het samenspel tussen hem en mij."

Spektakel

Matroos ontkent dat ze tijdens het reclameblok werd teruggefloten door de regie. ,,Ik ben ab-so-luut niet tot de orde geroepen. Ik heb alle vragen gesteld en uitgevoerd zoals tevoren was afgesproken. Alleen voelde ik tijdens de ondervraging van Henk Krol dat het een spektakel aan het worden was. Hij speelde een voetbalwedstrijd, ik een hockeywedstrijd. Spektakel mag er natuurlijk wel zijn, maar niet de hele avond. Dat speelde ook een rol bij de andere toon na het reclameblok."

Twitter

De kritiek op sociale media over haar optreden had volgens de presentatrice geen enkele invloed op haar aanpak. ,,We hadden van tevoren afgesproken dat we tijdens het debat niet op Twitter zouden kijken om onze strategie niet te laten beïnvloeden. De ophef vernam ik pas na het lijsttrekkersdebat."

'Pittig maar niet te hard'

Hoofdredacteur Harm Taselaar van RTL Nieuws verklaarde eerder vandaag tegenover het AD dat hij niets begrijpt van de kritiek op Matroos en die onterecht vindt. ,,Haar aanpak was pittig maar niet te hard."

Taselaar is naar eigen zeggen 'heel erg tevreden' over het debat en over de rol van de presentatrice. De hoofdredacteurs van BNR Nieuwsradio en Elsevier met wie RTL Nieuws het lijsttrekkersdebat organiseerde zijn volgens hem dezelfde mening toegedaan. ,,Wij waren het er na afloop alle drie over eens dat Diana het geweldig heeft gedaan."

Commotie

De interviewaanpak verschilde volgens hem niet van die tijdens de vorige twee Carré-debatten in 2010 en 2012. ,,Er is altijd commotie over en wat dat betreft is de kritiek een beetje conform de verwachting. Maar het is vervelend en onterecht dat Diana nu zo door het slijk wordt gehaald."

Sjors Fröhlich, hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio, begrijpt evenmin iets van de kritiek op Diana Matroos. 'Kom mensen, er zijn gisteravond geen weerloze zeehondjes neergeknuppeld. Ging om toppolitici die terechte vragen kregen," schrijft hij op Twitter.

Eerder vandaag sprak Fröhlich in een reactie op Twitter van een 'prachtige score voor het #carredebat' en 'eindelijk een debat dat ertoe doet'. Het lijsttrekkersdebat trok gisteravond 1,6 miljoen kijkers.' De hoofdredacteur van BNR Nieuws zei ook trots te zijn op Diana Matroos en medepresentator Antoin Peeters.

'Interviews waarbij het schuurt'