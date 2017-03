Stembureaus vind je doorgaans in basisscholen, buurthuizen en bejaardenhuizen. Toch is er ook een aantal stemlokalen te vinden op bijzondere locaties. Dit zijn de leukste stembureaus van Nederland.

Onbewoond eiland

Inwoners van Lelystad kunnen stemmen op een onbewoond eiland, midden op het Markermeer. De gemeente heeft daar voor het eerst een kieslokaal neergezet op de Marker Wadden.



Boten brengen kiezers op vertoon van hun stempas gratis vanuit de Bataviahaven naar het stembureau. Even duurt het wel: de boot doet er 3,5 uur over om bij het eilandje te komen. Normaal is het gebied niet toegankelijk voor publiek. De belangstelling voor het bijzondere stembureau is groot. De eerste boot zat stampvol.

Volledig scherm De stemmers realiseren zich dat ze op een bijzondere plek zijn. © Herre Stegenga

Drive-in stembureau

In het Zuid-Hollandse Zuidplas hoeven stemgerechtigden hun auto niet te parkeren als ze naar het stemlokaal gaan. Daar kun je namelijk met auto en al het stembureau binnenrijden. Net als in 2015 bij de Provinciale Statenverkiezingen is daar een drive-in stembureau ingericht.



Inwoners kunnen met de auto, motor of fiets het stembureau binnenrijden en stemmen. ,,We maken het zo makkelijk mogelijk. Ga dus vooral stemmen’’, aldus burgemeester Gert-Jan Kats. Hij stemde vanochtend ook zelf in het drive-in stembureau.

Volledig scherm Het drive-in stembureau in Zevenhuizen. © ANP

Egyptische tempel

Stemmen in een 2000 jaar oude Egyptische tempel kan ook. Daarvoor moeten kiezers naar de centrale hal van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. De tempel, een geschenk van Egypte aan Nederland, werd tussen 1960 en 1979 steen voor steen uit elkaar gehaald en na transport weer opgebouwd in het museum.



Naast de Egyptische tempel staat een stemhokje. Kiezers die daarna nog een rondje door het museum willen maken, moeten nog wel een kaartje kopen.

Volledig scherm Het stemlokaal bij de Egyptische tempel. © ANP

Kleinste stembureau van Nederland

Het kleinste stembureau van Nederland staat in het Overijsselse plaatsje Marle, midden in het huis van Wim en Elly Westhoff. In het plaatsje zijn 49 stemgerechtigden. In de woonkamer van het stel staat voor kiezers koffie klaar en vanaf 17.00 uur zelfs een borrel.



Marle valt onder de gemeente Olst-Wijhe, maar ligt aan de andere kant van de IJssel. Om te voorkomen dat kiezers bij hoog water 40 kilometer om zouden moeten rijden, kreeg het plaatsje daarom een eigen stembureau.



Vaak is er in Marle een opkomst van meer dan 100 procent. Bij de provinciale Statenverkiezingen in 2015 was de opkomst maar liefst 112 procent. 56 mensen kwamen toen over de vloer.

Volledig scherm Het kleinste stembureau van Nederland, midden in de woonkamer van Wim en Elly Westhoff. © ANP

De hoogte in

Stemmen met een prachtig uitzicht over de stad is ook één van de mogelijkheden. Amsterdammers kunnen op de twintigste etage van de A’DAM Toren aan het Overhoeksplein hun stem uitbrengen.



Kort voor 9 uur stond er een flinke rij van minstens honderd stemmers te wachten om in één van de drie hokjes het rode potlood ter hand te nemen. Normaal kost een kaartje voor de toren 12,50 euro, maar op vertoon van een stempas, mag je vandaag gratis naar binnen. Stemmen in de toren kan tot 19.00 uur.

Volledig scherm Kiezers staan in de rij om hun stem uit te brengen in de A'DAM toren, het hoogste stembureau van Nederland. © ANP