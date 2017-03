Do's en don'ts voor politici op verkiezingsdag

Een beetje varen op de bontkraag. Dat is volgens Leers het beste wat de bekende namen op de kieslijsten op verkiezingsdag kunnen doen. ,,De uitdrukking is politiek jargon voor dicht bij je PA (persoonlijke assistent) blijven. Je gezicht laten zien bij de stembussen, vriendelijk zwaaien en vooral geen domme dingen doen."

Buma

Een mooi voorbeeld van dat laatste vindt hij de uitspraak van CDA-lijsttrekker Sybrand van Haersma Buma. De kandidaat-premier wil de dubbele nationaliteit afschaffen en verklaarde vandaag in het programma Stand.nl op Radio 1 dat koningin Máxima haar Argentijnse paspoort ook moet opgeven. Een blunder van formaat volgens Leers. ,,Van Máxima blijf je nu eenmaal af, vinden de meeste Nederlanders. Dit soort emotionele zaken moet je als politicus juist nu even laten liggen."

Balkenende

Het incident doet hem denken aan een voorval met demissionair premier Balkenende. Hij bezocht in het weekend voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 in Volendam moeders die strijden tegen de drugsproblematiek onder jongeren in het dorp en liet zich fotograferen in een t-shirt met de tekst 'Fuck Drugs' en een blikje bier in zijn hand. Dat viel slecht bij vicepremier Rouvoet, die van oordeel was dat dit het aanzien van Nederland in het buitenland, en bij veel Nederlanders. ,,Dan denken de mensen opeens: wat is dit? Zo kennen ze Balkende immers niet."

Vermoeidheid

Fouten liggen op verkiezingsdag op de loer, zegt Leers. ,,De dames en heren zijn al dik twee maanden in touw waardoor de kans groot is dat ze sneller dan anders boos of gefrustreerd reageren of met het verkeerde been uit bed zijn gestapt."

Een 'Henkie Krol' doen op verkiezingsdag is volgens Van de Linde ook uit den boze. ,,Zo'n verspreking kun je op de dag zelf nooit meer rechtzetten."

Do's

Wat de dames en heren politici op verkiezingsdag juist wél moeten doen, is volgens hem het motiveren van hun achterban om te gaan stemmen. ,,Dat kan via social media maar ook door vrijwilligers de wijken in te sturen, heel gericht de kiezers op te zoeken. In Amerika heet dat 'getting out the votes'. Kiezers met een bijna militair draaiboek naar de stembus slepen."

Dit laatste kan volgens hem alleen door die kiezers in de aanloop naar de verkiezingsdag te identificeren. ,,GroenLinks heeft dat met haar Amerikaanse adviseurs heel slim aangepakt door meet-ups te organiseren. Bijeenkomsten waar email adressen zijn verzameld. Die gegevens leiden naar telefoonnummers en woonadressen."