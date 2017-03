Edith Schippers keert niet terug in nieuw kabinet

Edith Schippers van de VVD keert niet terug in een nieuw kabinet. Dat zei ze vanmorgen vlak voordat zij als verkenner aan de slag ging. ,,Ik vind het zelf ook bijzondere dag want ik zal zelf geen deel uitmaken van het volgende kabinet."

Schippers is nu demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ze stond al niet op de kandidatenlijst van de VVD, maar had de mogelijkheid om terug te keren in een volgend kabinet tot dusver open gelaten. Schippers is sinds 2010 minister.

Van 2003 tot 2010 was zij lid van de Tweede Kamer. Van 2006 tot 2010 was ze vicefractievoorzitter. Bij de verkiezingen van 2010 en 2012 stond Schippers tweede op de kandidatenlijst van de VVD. Ze is bijzonder populair in de partij. Bij de verkiezingen van 2012 kreeg Schippers ruim 123.000 voorkeurstemmen.

Nieuwe regering

Ze werd donderdag door VVD-lijsttrekker Mark Rutte voorgedragen als verkenner. De VVD heeft als grootste partij het voortouw in de formatie. Omdat ze niet in het volgend kabinet terugkeert, zit ze naar eigen zeggen ,,in een heel mooie positie" om onderzoek te doen naar de nieuw te vormen regering.

In 2010 onderhandelde ze samen met Rutte over de vorming het kabinet-Rutte I. Dat waren moeizame onderhandelingen, maar uiteindelijk kwam er een kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. Deze constructie kwam na achttien maanden ten val.

Zorgkosten