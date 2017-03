EenVandaag zal Buma niet voor debat uitnodigen

Volgens Van Brakel kan EenVandaag voor het debat van maandag niet meer dan twee lijsttrekkers uitnodigen, omdat er maar een half uur zendtijd beschikbaar is. De mogelijkheid om het programma langer te laten duren is er niet, omdat DWDD na EenVandaag komt.



Van Brakel zei dat ten onrechte de suggestie is gewekt dat voor het een-op-eendebat maandag de mogelijke premiers zijn uitgenodigd. ,,Maar dat is niet het geval'', aldus Van Brakel. ,,De keuze was een optelsom. We hadden al lang besloten dat we voor dit debat de lijsttrekkers van de grootste regeringspartij en de grootste oppositiepartij bij elkaar wilden brengen. Daarbij was de uitslag van de verkiezingen van 2012 het uitgangspunt. De PVV haalde daar net zoveel zetels als de SP, maar kreeg toen wel meer stemmen. Ook hebben we de PVV en VVD uitgenodigd, omdat die in de peilingen al twee jaar lang de grootste partijen zijn.''