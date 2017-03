Eurogroep bepaalt lot Dijsselbloem

Ook de vraag of het wenselijk zou zijn dat hij als Kamerlid (voor de PvdA) zou kunnen aanblijven, vindt hij 'te beantwoorden door mijn collega's', de andere achttien ministers van Financiën van de eurolanden.



Dijsselbloem zei dit vanmiddag in Brussel voor aanvang van zijn eerste bijeenkomst als demissionair minister. De vraag of hij zijn Kamerzetel zou kunnen of willen opgeven om voorzitter te blijven, omzeilde hij. ,,Wat een moeilijke vraag. Dat is iets voor later."



Tot er een nieuwe regering is, kan Dijsselbloem de Eurogroep blijven leiden. ,,De formatie kan lang duren", zei hij. ,,Maar in de politiek is niets continu. Aan alles komt een einde."