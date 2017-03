Europarlement weet al: Mark Rutte gaat winnen

Toch zal ook Wilders winnen, aldus de Belgische cofractieleider van de Groenen Philippe Lamberts, ,,want als ik naar Rutte luister hoor ik ook steeds meer Wilders. Het gaat dus tussen Wilders en een kopie van Wilders.” Voor zijn eigen GroenLinks rekent Lamberts ‘op misschien wel 20 zetels’. ,,Jesse Klaver is niet zo maar een glamorous new kid on the block. Hij heeft een ambitieuze, inhoudelijk goede campagne gevoerd. Ik ben onder de indruk.”



Voor de Italiaanse fractieleider van de Europese sociaaldemocraten, Gianni Pittella, lijkt Nederland ver weg. ,,Ik hoop op een pro-Europese winnaar”, houdt hij het veilig. En over de historisch slechte peilingen van zijn eigen PvdA: ,,Ik hoop dat de peilers er naast zitten.” Manfred Weber, de Duitse fractieleider van de christendemocratische EVP, gaat voluit voor ‘zijn’ CDA. Lachend houdt hij zijn fel-oranje stropdas omhoog: ,,We doen ons stinkende best!” Serieuzer: ,,Ik hoop en verwacht dat de kiezer in Nederland, maar straks ook in Frankrijk en Bulgarije, het signaal afgeeft dat hij op een positieve manier met Europa verder wil.”