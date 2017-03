Even slikken en weer doorgaan bij de SP

Bij de exitpolls van vanavond belandde de SP op 14 zetels, vergelijkbaar met het resultaat in 2010 en 2012: 15 zetels. In de Haagse zaal waar de socialisten hun verkiezingsavond vierden, werd met ongeloof op de uitslag gereageerd. ,,Dit kan niet kloppen”, was de overheersende sfeer. Net na tienen kwam Roemer het podium op, samen met alle kandidaten. Hij kreeg een ovatie van het aanwezige publiek, een paar honderd actieve SP’ers. ,,Het zijn hele instabiele tijden en dan mag je trots zijn dat je stabiel bent. Heel veel mensen hebben ons gesteund. Heel veel mensen zullen de komende tijd nog op ons vertrouwen. Het is nog lang niet gespeeld, er is nog geen nieuw kabinet.” Roemer riep de PvdA en GroenLinks weer op niet met de VVD in zee te gaan.

Even slikken

,,Natuurlijk is dit even slikken”, zegt nummer 2 op de kieslist Renske Leijten over de uitslag. ,,We hebben zo hard campagne gevoerd. Maar we hebben en houden 1 miljoen kiezers en we gaan door. Weinig mensen gaven enkele maanden terug nog een cent voor ons, maar de laatste tijd hebben we de weg omhoog weer gevonden. Misschien kwamen deze verkiezingen net te vroeg voor ons”, aldus Leijten.