Expats verliezen kort geding om stembiljetten

Het regent op dit moment klachten van Nederlanders die hun stempapieren nog altijd niet hebben ontvangen. Omdat post uit het buitenland er langer over doet om aan te komen, zijn de expats bang dat hun stem te laat aan zal komen om nog mee te kunnen tellen bij de verkiezingsuitslag. Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen stemmen via de post, via een volmacht of persoonlijk als ze naar Nederland komen.



Nu is het zo geregeld dat de stembiljetten voor die datum binnen moeten zijn in Den Haag of op een van de ambassades die dienst doen als briefstembureau. Keij vroeg de rechtbank om alle stemmen die voor 23 maart binnen zijn met een poststempel van uiterlijk 15 maart, worden meegeteld. ,,Dit is geen politiek proces'', benadrukte de D66'er tijdens het kort geding afgelopen dinsdag. ,,We weten niet wát de mensen willen stemmen, alleen dát ze willen stemmen."



Volgens Keij wordt een groot aantal Nederlanders met dit vonnis het kiesrecht ontzegd. ,,De machteloosheid en de boosheid van de Nederlanders in het buitenland zal zich nu vooral op de politiek richten. Winnaars zijn bij deze uitspraak simpelweg niet te noemen."