Plasterk vindt Klaver de logische leider van zo'n gecombineerde fractie, omdat GroenLinks nu groter is dan de PvdA. Hij hoopt dat linkse partijen bereid zijn bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen met gecombineerde lijsten te komen.



Het idee van Plasterk is al werkelijkheid in Woerden. Sinds 2006 werken de PvdA en GroenLinks in de gemeenteraad samen onder de naam Progressief Woerden. Fractievoorzitter Marieke van Noort (bloedgroep PvdA): ,,Bij ons is de samenwerking goed. Ik ben pas vanaf 2014 fractievoorzitter en ik merk niets meer van bloedgroepen. Soms vraag ik me in een fractievergadering wel eens af: van welke partij is die of die nou ook al weer. Het wordt pas weer goed zichtbaar rond de landelijke verkiezingen, omdat de PvdA en GroenLinks dan weer voor hun eigen partij campagne gaan voeren.’’



Verder loopt het door elkaar heen. ,,Als je kijkt naar standpunten is ons raadslid Jelmer Vierstra ‘groen’, terwijl hij tot de PvdA behoort. En Coby Franken heeft een vakbondsachtergrond. Dat associeer ik met de PvdA, maar ze is van GroenLinks.’’