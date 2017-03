Gaan VVD, CDA, D66 en GroenLinks samen formeren?

De hoogste drempel ligt tussen GroenLinks aan de ene kant van het politieke spectrum, en de VVD aan de andere kant. De partijen lijken het vooral oneens over het te voeren mileubeleid en de belastingen. Klaver zei eerder zelfs dat de verschillen 'megagroot' zijn. Gisteren beloofde hij zijn achterban nog eens plechtig dat hij niet van plan is de GroenLinks-idealen te verkwanselen om te kunnen regeren.



Ondanks de verschillen lijken de partijen graag met elkaar in gesprek te gaan. Vooral D66 wil graag een poging tot coalitievorming met GroenLinks doen. De combinatie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks heeft een grotere meerderheid in de Eerste Kamer dan een coalitie met ChristenUnie. Als er over twee jaar weer verkiezingen zijn, is de kans groter dat er een meerderheid overblijft, redeneert Pechtold.